Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2025 года снизилось в годовом измерении на 18,4% и составило $63,9 млрд (против $78,3 млрд годом ранее), по данным ФТС.

Экспорт товаров из России, по оценке службы, в январе-июне 2025 года снизился в годовом выражении на 6,3% - до $195,5 млрд (c $208,8 млрд годом ранее), импорт вырос на 0,8%, до $131,6 млрд (со $130,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июне 2025 года составил $327,1 млрд и по сравнению с январем-июнем 2024 года сократился на 3,6% (с $339,3 млрд).

Экспорт товаров из России в Европу за январь-июнь 2025 года составил $29,2 млрд, сократившись на 12,3%, в Азию - $149,1 млрд, сократившись на 4,6%, в Африку - $10,6 млрд, снизившись на 14,0%, в Америку - $6,5 млрд (на 2,1% меньше).

Импорт в Россию из Европы за январь-июнь 2025 года составил $34,1 млрд, сократившись на 2,4%, из Азии - $87,6 млрд, увеличившись на 1,0%, из Африки - $2,4 млрд, увеличившись на 38,7%, из Америки - $7,6 млрд (на 9,9% больше).

Экспорт из России минеральной продукции за январь-июнь 2025 года составил $110,1 млрд, сократившись на 16,2%, металлов и изделий из них - $31,9 млрд, увеличившись на 15,1%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $17,8 млрд, снизившись на 14,6%, продукции химической промышленности - $16,2 млрд, увеличившись на 22,0%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $12,7 млрд (на 33,7% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $5,2 млрд (на 6,3% больше).

Импорт в Россию за январь-июнь 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $63,0 млрд, снизившись на 4,9%, продукции химической промышленности - $26,7 млрд, увеличившись на 6,7%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $20,6 млрд, поднявшись на 14,6%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $8,8 млрд, увеличившись на 1,6%, металлов и изделий из них - $8,6 млрд, увеличившись на 0,7%.

В 2024 года положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140 млрд). Экспорт товаров из России в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

