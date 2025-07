Nippon Steel привлечет субординированные кредиты на $5,6 млрд для покупки US Steel

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Японская Nippon Steel сообщила, что намерена привлечь два субординированных кредита на общую сумму 800 млрд иен ($5,6 млрд) для финансирования недавно закрытой сделки по приобретению United States Steel (US Steel) за $14,9 млрд.

Первый кредит, на 500 млрд иен, будет использован для частичного погашения взятого в июне краткосрочного кредита на 2 трлн иен. Второй, на 300 млрд иен, будет направлен на рефинансирование имеющегося субординированного кредита на 450 млрд иен.

Средства компании предоставят три крупнейших банка Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group, а также фонд Sumitomo Mitsui Trust и Development Bank of Japan.

После покупки US Steel соотношение долга к собственному капиталу Nippon Steel выросло примерно до 0,8х с 0,35х на конец марта. Компания намерена снизить показатель до 0,7х к концу марта следующего года.