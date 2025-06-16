Поиск

Nippon Steel получила разрешение от Трампа на покупку U.S. Steel

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает проведение сделки по приобретению японской компанией Nippon Steel сталепроизводителя United States Steel за $14,9 млрд, сообщают американские СМИ.

Согласование сделки продолжалось полтора года. Предыдущий президент США Джо Байден в январе заблокировал ее из соображений национальной безопасности, заявив, что она создаст риск для критически важных для страны цепочек поставок. Однако Трамп в апреле поручил Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) изучить эту сделку, а в конце мая принял решение одобрить ее.

Nippon Steel заявила, что уже получила все необходимые разрешения регулирующих органов и, как ожидается, завершит покупку U.S. Steel в кратчайшие сроки.

Покупка‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ U.S. Steel позволит японской компании увеличить производственные мощности до 86 млн тонн с нынешних 63 млн тонн. При этом Nippon Steel обязалась инвестировать около $11 млрд в США течение следующих трех лет, а также построить новый сталелитейный завод после 2028 года.

Котировки акций Nippon Steel выросли на 1,5% по итогам торгов в понедельник.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации США в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

US Steel Nippon Steel США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удар по командным центрам сил "Кудс" в Иране

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Три человека погибли, около 50 пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Жертвами израильских атак в Иране стали более 220 человек

Жертвами израильских атак в Иране стали более 220 человек
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране подтвердили гибель командующего разведкой КСИР

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Нетаньяху утверждает, что Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его заместителя

Нетаньяху утверждает, что Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его заместителя
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран и Израиль обменялись авиа- и ракетными ударами

Что произошло за день: воскресенье, 15 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Тегеране опровергли информацию об отправке посланий Израилю через посредника

В Тегеране опровергли информацию об отправке посланий Израилю через посредника

Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана153 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6559 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });