Nippon Steel получила разрешение от Трампа на покупку U.S. Steel

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает проведение сделки по приобретению японской компанией Nippon Steel сталепроизводителя United States Steel за $14,9 млрд, сообщают американские СМИ.

Согласование сделки продолжалось полтора года. Предыдущий президент США Джо Байден в январе заблокировал ее из соображений национальной безопасности, заявив, что она создаст риск для критически важных для страны цепочек поставок. Однако Трамп в апреле поручил Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) изучить эту сделку, а в конце мая принял решение одобрить ее.

Nippon Steel заявила, что уже получила все необходимые разрешения регулирующих органов и, как ожидается, завершит покупку U.S. Steel в кратчайшие сроки.

Покупка‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ U.S. Steel позволит японской компании увеличить производственные мощности до 86 млн тонн с нынешних 63 млн тонн. При этом Nippon Steel обязалась инвестировать около $11 млрд в США течение следующих трех лет, а также построить новый сталелитейный завод после 2028 года.

Котировки акций Nippon Steel выросли на 1,5% по итогам торгов в понедельник.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации США в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.