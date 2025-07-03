Рынок акций РФ завершил торги консолидацией в ожидании переговоров Путина и Трампа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США, фактором поддержки в течение дня выступили ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле, а сдерживала покупателей просевшая в рамках коррекции нефть. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов во главе с бумагами "Группы компаний ПИК" (+4,6%), "ВК" (+4,2%) и "Совкомфлота" (+4,4%); аутсайдерами выступили акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-11,7%) на новостях об иске Генпрокуратуры о национализации компании.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2823,34 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1128,94 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составил 78,7831 руб. (+12,91 копейки).

Путин в четверг сообщил, что проведет телефонный разговор с Трампом. "Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал он в ходе посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

В свою очередь, Трамп также заявил, что будет разговаривать с Путиным. "Я буду разговаривать с президентом России Путиным в 10:00 (17:00 по Москве - ИФ). Спасибо!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Подорожали в четверг также акции "Северстали" (+3,3%), ПАО "ФСК-Россети" (+3%), "Мечела" (+2,6%), "НЛМК" (+1,8%), "Газпрома" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), АФК "Система" (+1,1%), Сбербанка (+0,8% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%).

Акции ПАО "Южуралзолото" упали до 0,521 рубля (-11,7%), минимум сделок составил 0,4759 рубля (-19,4%); объем торгов бумагами на МосБирже достиг рекордных 25,47 млрд рублей.

Прокуратура просит обратить в доход государства 100% ООО "Управляющая компания ЮГК", учитывая принадлежащие Константину Струкову акции ПАО "Южуралзолото" с долей около 68%. Обыски проведены в челябинских офисах компаний, связанных с предпринимателем Струковым в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищений, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Подешевели в четверг также акции "МТС" (-1,9%), "Роснефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги ВТБ (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на МосБирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.

Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Безработица в мае 2025 года составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из материалов, опубликованных в среду.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Рост ВВП РФ в мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

В четверг Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России заявила, что совет директоров ЦБ на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки и обсуждать его шаг, однако никакое решение не предопределено.

В свою очередь, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил в четверг, что ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет.

"Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

В июне ЦБ снизил ставку с 21% до 20%, при этом вариант шага в 50 б.п. на заседании совета директоров также обсуждался. Очередное заседание состоится 25 июля.

По словам Тремасова, повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет проинфляционные риски, может способствовать проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в четверг предпринял новую попытку продвижения к промежуточному сопротивлению 2860 пунктов, но в очередной раз инвесторы предпочли дождаться конкретики по новостям. Поддержку оказали геополитические новости, снижение годовой инфляции и новые сигналы от ЦБ РФ. Российский президент Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее стало известно, что Вашингтон снял отдельные антироссийские рестрикции, связанные с операциями с гражданской ядерной энергетикой.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что регулятор рассмотрит вариант дополнительного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании при сохранении на внутреннем рынке наметившихся тенденций. Мировые рынки следят за международными торговыми перипетиями и макростатистикой. Индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая (от Caixin) и США за июнь оказались чуть хуже ожиданий, но остались в зоне роста, аналогичный индекс по еврозоне превысил прогноз, также удержавшись выше 50 пунктов. В США, согласно отчету Минтруда, рост числа рабочих мест в июне превысил ожидания, а уровень безработицы снизился, отметил аналитик.

В пятницу мировые рынки будут торговаться в отсутствие американского - в США празднуется День независимости, биржи будут закрыты. В Санкт-Петербурге в пятницу завершится Финансовый конгресс Банка России. "Московская биржа" расширит возможности для инвесторов и добавит 33 акции российских компаний в утреннюю и вечернюю торговые сессии, с 5 июля они станут доступны и на торгах выходного дня. Пятница - последний день для попадания в реестр акционеров "МТС", имеющих право на получение дивидендов за 2024 год. Высокой торговой активности в конце недели не ожидается, но волатильность могут спровоцировать геополитические заявления. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 июля - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в РФ стали осторожны с геополитическими и монетарными факторами.

Рынок акций к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня, но оставался в сдержанном "плюсе", ощущая поддержку от заявлений представителей ЦБ РФ о перспективах снижения ключевой ставки в июле как минимум на 1 процентный пункт, а также сообщений о телефонном разговоре Путина и Трампа.

Акции застройщиков сохранили импульс к росту на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентной ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы. Глава "Совкомфлота" в конце июня заявил, что после нижней точки спада операционных показателей в I квартале текущего года ждет финансовых результатов за II квартал с "осторожным оптимизмом", а также сохраняет приверженность дивидендной политике и ведет работу по возврату к выплатам (компания рекомендовала не выплачивать дивиденды за 2024 год). "Совкомфлот" в I квартале 2025 года получил убыток по МСФО в размере $393 млн против прибыли в $215 млн годом ранее, что было связано с введенными против компании санкциями. Возможно, краткосрочный оптимизм по акциям в четверг был вызван новостями о приостановке санкций США для некоторых учреждений и банков РФ до 19 декабря текущего года, что, впрочем, во многом было связано с желанием возобновить транзакции в сфере гражданских ядерных проектов и на данный момент не коснулось "Совкомфлота". Инвесторы в "Совкомфлот" продолжают ждать обнадеживающих фундаментальных сигналов, в частности, о возможном послаблении санкций в отношении компании, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм. Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют осторожный настрой, несмотря на заявления советника председателя Банка России Тремасова о высокой вероятности рассмотрения варианта снижения ключевой ставки в июле как минимум на один процентный пункт. Глава регулятора Набиуллина при этом была более осторожна в своих прогнозах. Инвесторы оставались в режиме ожидания итогов в том числе телефонного разговора Путина и Трампа, заключила Кожухова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, поддержку рынку акций оказывает ослабление рубля в совокупности с корпоративными событиями в отдельных компаниях. В фокусе инвесторов - начало сезона финансовой отчетности и продолжение дивидендных выплат.

Акции ЮГК продолжили снижение на новостях, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову. Акционеры "Башнефти" (+0,5% и +0,4% "префы") утвердили итоговые дивиденды за 2024 год, которые составили 147,31 рубля на каждый тип акций (дата закрытия реестра под выплаты - 14 июля).

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках преобладают "лонговые" настроения на фоне новостей о торговых соглашениях США с Вьетнамом, а также планов Oracle по строительству дата-центра для OpenAI. При этом рынок получил неожиданный сигнал к снижению ставок: отчет ADP показал первое за два года сокращение занятости в частном секторе.

В четверг инвесторы оценивают вышедшие данные о занятости в США (Non-Farm Payrolls) - это ключевой показатель для ФРС, поскольку сильный рынок труда позволяет регулятору не спешить с понижением ставок и дождаться оценки влияния тарифов на инфляцию.

Индекс МосБиржи с утра подрос, но все еще сохраняется неопределенность. С одной стороны, есть позитивные сигналы о перспективах снижения ключевой ставки ЦБ в условиях охлаждения экономики, с другой - отсутствие продвижения переговоров относительно конфликта на Украине. Возможно, новые телефонные переговоры Путина и Трампа ускорят процесс урегулирования конфликта, отметила аналитик.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме подошел к нижней границе восходящего канала. При негативном новостном фоне индикатор может опуститься к уровню поддержки 2787,8 пункта. Однако при позитивном сценарии индекс может вернуться в восходящий канал и дойти до его верхней границы 2880 пунктов, считает представитель "Финама".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX подросли на 0,1-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,8-1,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне уменьшился до 50,6 пункта (самый низкий уровень с сентября прошлого года) по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 51 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе. Между тем сводный PMI вырос до 51,3 пункта с 49,6 пункта в мае.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тыс., по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее роста до 4,3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне вырос до 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены слабо корректируются вниз после роста накануне, когда стоимость Brent поднималась выше $69 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $68,61 за баррель (-0,7% и +3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $66,83 за баррель (-0,9% и +3,1% накануне).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Опасения, что Вашингтон вернет крупные пошлины, повышают беспокойство трейдеров относительно возможности ослабления глобального экономического роста и спроса на нефть. Это сдерживает нефтяной рынок, особенно с учетом ожидаемого увеличения добычи странами ОПЕК+.

Встреча представителей ОПЕК+ пройдет 6 июля. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Некоторую поддержку рынку в четверг оказали сильные данные по американскому рынку труда, подтвердившие сохранение устойчивости экономики США.

Фьючерсы на оба сорта выросли накануне на новостях о том, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, и на опасениях относительно того, что разногласия по поводу иранской ядерной программы могут вновь перерасти в вооруженный конфликт.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+5,2%), акции ПАО "Инарктика" (+4,2%), "СПБ биржи" (+3,8%), ЦИАН (+3,8%), "Распадской" (+3,7%), MDMG (+3,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,9%).

Подешевели акции ПАО "ИВА" (-4,8%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (-3,5% и -14,2% "префы"), ПАО "Диасофт" (-3%), ПАО "Светофор групп" (-2,9% и -8,4% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (-2,3%), "ОГК-2" (-2,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-2,1% и -8,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,32 млрд рублей (из них 6,16 млрд рублей пришлось на бумаги ВТБ, 5,25 млрд рублей на акции "Газпрома" и 5,121 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).