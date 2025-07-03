Путин сообщил, что в четверг будет говорить с Трампом

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом Путин сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал глава российского государства, комментируя один из проектов, представленных на выставке.

Одна из участниц выставки растущих российских брендов "Знай наших" рассказала президенту о косметике, выпускаемой ее фирмой, и заявила о том, что у России есть огромные возможности занять свою нишу на международном рынке косметики.

Путин сказал, что в разговоре с Трампом "обязательно предложит ему воспользоваться этим материалом, для того чтобы продвигать (российскую косметическую продукцию - ИФ) на американский рынок".

Предпринимательница отметила, что эта российская продукция "сделана не только с душой, но и с умом". "Вот-вот, обязательно именно так (ему - ИФ) и скажу", - пообещал президент РФ.

Затем Путин принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Спустя примерно час он предложил заканчивать мероприятие.

"К сожалению, мы должны завершать. У меня там протокольное мероприятие: намечался, не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США", - сказал он.

"Пожалуйста, не сердитесь. Я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить, но неловко заставлять себя ждать. Обидится еще", - заявил Путин в завершение.