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Телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Очередной разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился около часа, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - сказал он журналистам.

Разговор президентов, как всегда, прошел на одной волне, был откровенным и конкретным, сообщил Ушаков.

"В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими двумя лидерами, прошел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение и в ближайшее время еще", - рассказал Ушаков журналистам.

На вопрос, кто из президентов последним положил трубку, Ушаков пошутил: "Мне трудно сказать, кто первым положил трубку, но я знаю, что последними положили трубки переводчики".

Он также повторил, что президенты договорились продолжить свое общение. "Такая договоренность имеется. Любой из лидеров в случае необходимости может поднять трубку и в течение дня мы, как их помощники, договоримся о телефонном контакте", - заверил представитель Кремля.

Юрий Ушаков США Дональд Трамп Владимир Путин
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