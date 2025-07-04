Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижающейся нефти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля, а также итоги очередного телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0105 руб. (+4,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом возможно повторное тестирование снизу вверх уровня в 11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Отметим, что умеренное ослабление рубля может быть вызвано снижением поддержки национальной валюты со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно для существенного роста иностранных валют, так как основной поддерживающий фактор (в виде спроса на рублевые активы) продолжает определять позиции рубля и его стабильность", - пишет эксперт в комментарии.

Совет директоров Банка России на заседании в июле при сохранении текущих тенденций и отсутствии непредвиденных ситуаций, скорее всего, будет рассматривать снижение ключевой ставки, обсуждать шаг снижения, однако никакое решение не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"...Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то, с большей, наверное, вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки. Скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 июля.

ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет, в свою очередь, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса.

"При том, что замедление инфляции ускорилось, наверное, меньший шаг, чем в июне (то есть меньше 100 б.п. - ИФ), мы рассматривать не будем, больший шаг - да, возможно", - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. "Он (Путин - ИФ) отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс (с Украиной - ИФ)", - заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий".

При этом, по словам Ушакова, президент Путин заявил в ходе беседы с Трампом, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве опустилась на 0,36%, до $68,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,2%, до $66,87 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда.

Как стало известно накануне, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федрезервом.

В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

Объемы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.