ЦБ в июле будет рассматривать варианты снижения ставки на 100 б.п. и более

Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что замедление инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. На сегодняшний день это объективный факт. Поэтому нет никаких сомнений, что в июле мы будем рассматривать снижение ставки", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"При том, что замедление инфляции ускорилось, наверное, меньший шаг, чем в июне (то есть меньше 100 б.п. - ИФ), мы рассматривать не будем, больший шаг - да, возможно", - отметил он.

В июне ЦБ снизил ставку с 21% до 20%, при этом вариант шага в 50 б.п. на заседании совета директоров также обсуждался. Очередное заседание совета состоится 25 июля.