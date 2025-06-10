ЦБ предложил снизить риск-веса при расчете достаточности капитала банками по проектам ГЧП

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Банк России предлагает снизить риск-веса при расчете нормативов достаточности капитала банками по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП), где заключены прямые концессионные соглашения, позволяющие перенести риски невозврата кредита на государство или регион, говорится в докладе регулятора.

ЦБ отмечает, что пониженные риск-веса смогут применяться только по проектам с прямыми соглашениями и при выполнении ряда условий.

От кредитного рейтинга публичной стороны будет зависеть риск-вес по кредитам ГЧП-проектов, в которых она участвует: 20% - для РФ, субъектов и муниципалитетов с рейтингом "ААА"; 40% - для субъектов и муниципалитетов с рейтингом от "АА" до "АА+"; 60% - для субъектов и муниципалитетов с рейтингом от "А" до "АА-".

Для остальных кредитов ГЧП-проектов предлагается сохранить текущие риск-веса: 80-130% для финализированного подхода и 50-250% - для подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Риск по таким кредитам в большей степени определяется риск-профилем заемщика и проекта, отмечает ЦБ.

Банк России полагает, что под новое регулирование подпадет большая часть ссуд по ГЧП (95% из 0,5 трлн рублей кредитов, выданных на эти проекты).

Регулятор также хочет предусмотреть, чтобы под новое регулирование нельзя было подвести проблемные ГЧП-проекты, по которым банки постоянно реструктурируют кредиты, не расторгая соглашение. Для этого ЦБ предлагает не рассчитывать риск-вес на основе кредитного рейтинга публичной стороны при реструктуризации ссуды с удлинением срока кредита более чем на 50% от первоначального, или с прощением части долга/процентов, или с превышением показателя отношения средневзвешенного срока до погашения кредита/срока кредита значения 80%, а также в случае дефолта заемщика.

Порядок расчета банками резервов по кредитам ГЧП в рамках нового регулирования не изменится, отмечает ЦБ.

"Развитие механизма ГЧП в комбинации с растущей ролью банковского сектора в финансировании таких проектов требует пересмотра подходов к регулированию. Сейчас при расчете нормативов достаточности капитала банки оценивают риски по кредитам на ГЧП-проекты, исходя из риск-профиля заемщика и проекта. При этом не учитывается, что государство при определенных условиях возмещает банку убытки в случае расторжения соглашения - обычно это обязательство закрепляется в прямом соглашении между сторонами", - отмечает Банк России.

О том, что Банк России может смягчить требования к банкам по инвестиционным проектам, реализуемым с участием государства, в мае заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается инфраструктурных проектов, мы собираемся учесть некоторые особенности, когда инфраструктурные проекты, а значимая часть инфраструктурных проектов реализуется либо в виде концессий, либо в виде государственных частных партнерств, учитывать регресс на государство, учесть и в некотором (роде - ИФ) чуть-чуть смягчить требования", - сообщила Набиуллина тогда.