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Минск снизил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для всех рынков, кроме РФ

Минск снизил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для всех рынков, кроме РФ
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии пересмотрело предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 7 июля опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 8 июля масло сливочное с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% нельзя продавать на внешние рынки (кроме РФ) дешевле $7 за 1 кг (ранее - $7,3). При этом цена для российского рынка не изменилась, оставшись на уровне 580 российских рублей за 1 кг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проблемах на российском рынке, в частности, с продажами белорусского сливочного масла, и призвал усилить диверсификацию экспорта.

Александр Лукашенко Белоруссия
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