Минск вновь повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 21 ноября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 22 ноября сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать в Россию дешевле 340 рублей (ранее - 330 рублей), жирностью 45% и ниже - дешевле 455 рублей (ранее - 445 рублей), жирностью выше 45% - дешевле 465 рублей (ранее - 455 рублей).

В текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 19 и 3 октября, 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.