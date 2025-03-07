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Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 5 марта опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 7 марта сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать в Россию дешевле 375 рублей (ранее - 370 рублей), жирностью 45% и ниже - дешевле 495 рублей (ранее - 485 рублей), жирностью выше 45% - дешевле 505 рублей (ранее - 495 рублей).

В предыдущий раз Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 4 декабря 2024 года.


Белоруссия РФ
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