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"Петербургская биржа" не видит серьезного дисбаланса спроса и предложения на торгах нефтепродуктами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" не видит критического дисбаланса в объемах спроса и предложения на торгах нефтепродуктами, надеется спокойно преодолеть сезонный пик потребления. Такое мнение журналистам высказал старший вице-президент площадки Антон Карпов.

"Относительно баланса спроса и предложения - нет какого-то критического отклонения, поэтому надеемся, что текущий сезон пройдем спокойно. Если смотреть в целом, то пока ситуация на топливном рынке находится в рамках (аналогичного периода - ИФ) прошлого года", - сказал он.

"Спрос является одним из фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на биржевые цены на нефтепродукты. Кроме того, на ценах сказываются и плановые ремонты НПЗ, поскольку определенные объемы топлива выпадают из оборота. Но есть и другие факторы, в частности, планка по демпферу экономически стимулирует нефтяные компании предлагать на внутреннем рынке больше топлива, чтобы получать демпферные выплаты. Кроме того, на площадке биржи продолжается анализ поведения участников по выявлению недобросовестных практик", - добавил топ-менеджер.

Карпов также подчеркнул, что у регуляторов топливного рынка сложился достаточно широкий спектр подходов к тому, как стабилизировать ситуацию, и это тоже дает надежду на спокойное прохождение периода высокого спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что вице-премьер Александр Новак 9 июля планирует совещание по вопросам внутреннего топливного рынка. Собеседники агентства рассказывали, что на совещании, в частности, будет обсуждаться вопрос о распространении запрета на экспорт бензинов сроком до конца сентября на производителей нефтепродуктов.

В настоящее время до 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей, ограничение не действует в отношении поставок, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов, то есть крупными НК.

Биржевые котировки бензина резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным Петербургской биржи, цены на бензины закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - заявляли "Интерфаксу" в Минэнерго.

Александр Новак Минэнерго ФАС Петербургская биржа Антон Карпов
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