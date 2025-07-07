Поиск

На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина

На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина
Фото Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак в среду 9 июля планирует провести совещание по вопросам внутреннего топливного рынка, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства рассказывают, что на совещании, в частности, будет обсуждаться вопрос о распространении запрета на экспорт бензинов сроком до конца сентября на производителей нефтепродуктов.

"Интерфакс" направил запросы в секретариат Новака и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В настоящее время до 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей, ограничение не действует в отношении поставок, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов, то есть крупными нефтяными компаниями.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным "Петербургской биржи", цены на бензины закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

Представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону, поэтому заправки вынуждены будут повышать стоимость на стелах. Согласно информации Росстата, потребительские цены на бензин в последние две недели июня выросли на 0,2%, тогда как в середине июня рост был на 0,1%, а в начале месяца - на 0,07%. По сравнению с началом года рост цен на АЗС составил 3,25% при общей инфляции в 3,76%.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - заявили "Интерфаксу" в Минэнерго.

Александр Новак Минэнерго Росстат ФАС Петербургская биржа АЗС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестован муфтий, который вел переговоры с захватившим заложников в ростовском СИЗО

Что произошло за день: понедельник, 7 июля

Кандидат в министры транспорта Никитин встретился с фракциями Госдумы

При взрыве в центре Рязани один человек погиб и четверо пострадали

Индекс МосБиржи упал ниже 2760 пунктов за основные торги понедельника

Индекс МосБиржи упал ниже 2760 пунктов за основные торги понедельника

Минфин предложил мораторий до апреля 2027 года на выдачу лицензий на оборот спирта

Бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов арестован по делу о взятке

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта

На бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова завели уголовное дело

На бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова завели уголовное дело

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6688 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });