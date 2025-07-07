На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак в среду 9 июля планирует провести совещание по вопросам внутреннего топливного рынка, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства рассказывают, что на совещании, в частности, будет обсуждаться вопрос о распространении запрета на экспорт бензинов сроком до конца сентября на производителей нефтепродуктов.

"Интерфакс" направил запросы в секретариат Новака и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

В настоящее время до 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей, ограничение не действует в отношении поставок, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов, то есть крупными нефтяными компаниями.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным "Петербургской биржи", цены на бензины закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

Представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону, поэтому заправки вынуждены будут повышать стоимость на стелах. Согласно информации Росстата, потребительские цены на бензин в последние две недели июня выросли на 0,2%, тогда как в середине июня рост был на 0,1%, а в начале месяца - на 0,07%. По сравнению с началом года рост цен на АЗС составил 3,25% при общей инфляции в 3,76%.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. Минэнерго, ФАС и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса", - заявили "Интерфаксу" в Минэнерго.