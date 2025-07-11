Новак связал решение по экспорту бензина для нефтяников с биржевыми ценами в ближайшие дни

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти обсуждают введение запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний на фоне роста цен на него на бирже, решение будет зависеть от динамики котировок в ближайшие дни, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.

"Мы будем смотреть сейчас в течение недели, как будет складываться ситуация на бирже, и исходя из этого принимать решение", - сказал Новак.

"У нас была такая практика: вводить в период повышенного спроса запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Если посчитаем целесообразным, и ситуация того потребует, то мы введем запрет на экспорт (для всех - ИФ)", - подчеркнул он.

Новак в среду провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Источники "Интерфакса" сообщали, что на встрече обсуждалось введение полного запрета на экспорт бензина из России (сейчас он действует только для непроизводителей - ИФ). По словам собеседников агентства, для введения меры технически все готово, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго выступают за расширение ограничений на нефтяные компании. Собеседники агентства отмечали, что представители профильных ведомств будут мониторить ситуацию. Один из источников упомянул о неделе как о ближайшей отсечке.

До 31 августа в России действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей, ограничение не действует в отношении поставок, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов, то есть крупными НК.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным "Петербургской биржи", цены закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле они вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

Представители розничных сетей заявляют, что из-за высоких оптовых цен маржинальная доходность АЗС переходит в отрицательную зону с учетом эксплуатационных затрат АЗС, поэтому заправки вынуждены будут повышать стоимость.