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ВТБ и ФРП выделят "Синаре" 4,4 млрд рублей на проект производства трамваев

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ВТБ и Фонд развития промышленности России (ФРП) предоставят компании "Синара - Городской рельсовый транспорт" ("Синара-ГРТ", входит в "Синара - Транспортные машины") льготное финансирование на общую сумму 4,4 млрд рублей на создание серийного производства трамваев, сообщает пресс-служба группы "Синара".

В том числе ВТБ выделит 3,2 млрд рублей, а ФРП - 1,2 млрд рублей.

Такие соглашения подписали старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин, директор ФРП Роман Петруца и президент "Синары" Михаил Ходоровский на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Средства ФРП пойдут на приобретение оборудования для кузовного участка, окрасочного и сборочного производства.

Объем серийного производства достигнет 200 секций вагонов, предназначенных для обновления городского транспорта в ряде российских городов, в том числе Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара и Екатеринбурга.

"Синара-ГРТ" реконструирует производственный цех в Екатеринбурге на территории АО "Уралхиммаш" (входит в периметр группы "Синара") и организует там производство односекционных и трехсекционных трамваев, рассчитанных на российскую (1524 мм) и европейскую (1435 мм) колею. Кроме того, в перспективе там планируется построить полигон для испытаний трамваев.

"Синара-ГРТ" впервые представила первую модель трамвая для российской колеи на "Иннопроме-2025". Ожидается, что в конце июля трамваи с тележками этих габаритов отправятся на ходовые и сертификационные испытания. Запуск трамваев в серийное производство ожидается в 2026 году.

Трамвай "Синара-71-233" состоит из цельнонесущего стального кузова с применением композитных материалов и низкопольной тележки с кинематической системой. Трамвай обладает пассажировместимостью до 308 человек, включая 70 мест для сидения. Конструкция вагона предусматривает 100% низкий уровень пола.

"Синара - Транспортные машины" - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году, является одним из основных поставщиков путевой техники для РЖД и обеспечивает полный цикл обслуживания железнодорожного полотна. Холдинг объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров.

ООО "Синара-ГРТ" (до 2022 года - "Синара-Шкода") - бывшее СП группы "Синара" и Skoda Transportation по производству составов для метрополитена, трамваев, электробусов и троллейбусов. Партнеры, создавшие СП на паритетных началах, планировали инвестировать 1,5-2 млрд рублей в развитие производственных мощностей СП до 2022 года. В 2023 году чешский партнер вышел из проекта. После чего "Синара-ГРТ" стала инжиниринговым центром компетенций по разработке собственной модели трамваев "Синара".

Skoda ВТБ Синара ФРП Синара-ГРТ Роман Петруца Дмитрий Средин
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