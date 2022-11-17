"Синара-ТМ" планирует выпуск низкопольных трамваев собственной разработки

При запуске проекта в нем участвовала Skoda Transportation

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) завершает разработку конструкторской документации полностью низкопольного трехсекционного трамвая, который планирует выпускать исключительно из российских комплектующих.

Об этом в Челябинске сообщил руководитель направления по закупкам и логистике ООО "Синара - городской рельсовый транспорт" ("Синара-ГРТ", дочерняя структура "Синары-ТМ") Максим Орлов.

По его словам, одновременно компания ищет потенциальных поставщиков для этого производства в рамках импортозамещения.

"В соответствии с нашим перспективным планом, в 2023 году мы планируем выпустить прототип трехсекционного трамвая (. . .) исключительно российского производства. С 24-го года мы планируем выйти на серийное производство", - сказал он.

Проект по разработке и производству таких был начат в 2019 году совместно с компанией Skoda Transportation, однако "в настоящее время руководством принято решение создать собственную разработку трамвая, основываясь на принципах технологической независимости".

По его словам, до 2025 года в компании намерены разработать также односекционные и пятисекционные низкопольные трамвайные вагоны, предназначенные для внутреннего рынка.

Орлов напомнил, что "Синара-ТМ" создала прототипы колесных транспортных средств - электробуса и троллейбуса, которые "успешно прошли заводские испытания и в настоящий момент проходят испытания для получения сертификата типа транспортного средства".

"В следующем году мы начнем серийный выпуск колесной техники на собственной производственной площадке, создаваемой нами на территории Челябинского трубопрокатного завода. Первые инновационные троллейбусы в 2023 году начнут курсировать по улицам Челябинска в рамках концессионного соглашения по модернизации троллейбусной сети", - отметил Орлов.

В декабре 2019 года Skoda Transportation и группа "Синара" подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству составов для метрополитена, трамваев, электробусов и троллейбусов в Петербурге. Партнеры планировали инвестировать 1,5-2 млрд рублей в развитие производственных мощностей СП до 2022 года. 20 декабря 2019 года было зарегистрировано ООО "Синара-Шкода. Транспортные технологии", в котором стороны получили по 50% уставного капитал. В мае 2020 года оно сменило название на ООО "Синара-Шкода", а в сентябре 2022 года - на ООО "Синара-ГРТ".

По данным ЕГРЮЛ, 50% уставного капитала "Синара-ГРТ" с декабря 2019 года принадлежит ООО "Синара-ТМ", оставшиеся 50% с 1 сентября 2022 года принадлежат самой "Синаре-ГРТ".

Сообщалось также, что "Синара-ТМ" запускает производство колесного городского общественного транспорта собственной конструкторской разработки. Первым в линейке стал троллейбус, презентованный в ходе ПМЭФ-2022. Опытный образец был создан на производственных мощностях предприятия "СТМ-Энергорешения" в Санкт-Петербурге. На той же площадке до конца года планируется произвести установочную партию троллейбусов из 20 единиц для эксплуатации в Челябинске в рамках концессии. Низкопольный электробус "Синара-6253" впервые был представлен на площадках международной промышленной выставки "Иннопром". В дальнейшем серийное производство колесной техники "Синара-ТМ" будет организовано на производственных площадках "Челябинского трубопрокатного завода".