СТМ планирует с 2025 года начать серийный выпуск электробусов в Челябинске

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Челябинский завод городского электротранспорта (ЧЗГЭТ, входит в группу "Синара") планирует с 2025 года запустить серийное производство электробусов "Синара", сообщает "Синара - Транспортные машины" (СТМ).

"Со следующего года предприятие планирует увеличить производственную мощность и начать серийно изготавливать электробусы "Синара", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале правительства Челябинской области уточняется, что завод намерен приступить к серийному производству электробусов "с начала следующего года".

ЧЗГЭТ в настоящее время выпускает полностью низкопольные троллейбусы "Синара-6254". Машины работают на маршрутах в Челябинске, Ярославле, Миассе и Екатеринбурге. "В скором времени новые транспортные средства появятся и в Калининграде", - отмечает СТМ.

СТМ в 2025-2026 годах планирует реализовать инвестиционный проект по увеличению мощностей завода колесного транспорта в Челябинске с 350 до 500 единиц. Инвестиции в проект не уточнялись.

Электробус "Синара-6253" был представлен в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Полностью низкопольный электробус развивает скорость до 70 км/ч, способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки за счет оснащения шестью батарейными модулями емкостью 441 кВт.ч, которые заряжаются через "ночную зарядку" в парке или по системе "большого тока" за ультракороткий период времени на конечных остановках.

ЧЗГЭТ был открыт в марте 2023 года. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей. Производственная мощность завода - 350 единиц в год, в перспективе она может быть увеличена до 1,2 тыс. машин в год.

Холдинг СТМ в 2022 году представил новое семейство городского колесного транспорта собственной конструкторской разработки: троллейбус "Синара-6254" и электробус "Синара-6253". Специалисты СТМ также работают над созданием двух новых транспортных средств: газобуса и дизельного автобуса. СТМ изначально закладывал возможность выпуска на площадке в Челябинске не только троллейбусов, но и электробусов благодаря унифицированной модульной базе обоих типов машин.

"Синара - транспортные машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.