Поиск

Brent подорожала до $70,35 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду и торгуются у максимумов за две недели на фоне новых атак на суда в Красном море и повышения прогнозов по ценам от Минэнерго США.

К 13:47 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,29%), до $70,35 за баррель. Августовские фьючыерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,37%), до $68,58 за баррель.

Накануне Министерство энергетики США повысило прогноз цены Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. Также оно понизило прогноз добычи в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов, пишут СМИ. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение увеличить квоты ОПЕК+ на добычу было принято с тем, чтобы "удовлетворять потребности рынка", добавив, что ускоренное наращивание квот не привело к дестабилизации.

"Рынок сейчас относительно сбалансирован, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S. - Но я все равно обеспокоен перспективами роста излишка предложения ближе к осени по мере ослабления спроса".

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют сокращение запасов на 1,7 млн баррелей.

API Brent WTI ОПЕК США хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 2,48 трлн рублей

Министр ОАЭ объяснил решения ОПЕК+ по добыче и квотам

Минпромторг предложил распространить ценовую "вилку" не только на "борщевой набор"

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля

Минфин подал иск к "Альфа инвестициям" и их иностранному акционеру

Минфин подал иск к "Альфа инвестициям" и их иностранному акционеру

В России объем выдач ипотеки в I полугодии сократился на 47% до 1,5 трлн рублей

В России объем выдач ипотеки в I полугодии сократился на 47% до 1,5 трлн рублей

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублей

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублей

Нефть отступает с двухнедельных максимумов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6695 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });