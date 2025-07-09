Brent подорожала до $70,35 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду и торгуются у максимумов за две недели на фоне новых атак на суда в Красном море и повышения прогнозов по ценам от Минэнерго США.

К 13:47 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,29%), до $70,35 за баррель. Августовские фьючыерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,37%), до $68,58 за баррель.

Накануне Министерство энергетики США повысило прогноз цены Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. Также оно понизило прогноз добычи в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов, пишут СМИ. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение увеличить квоты ОПЕК+ на добычу было принято с тем, чтобы "удовлетворять потребности рынка", добавив, что ускоренное наращивание квот не привело к дестабилизации.

"Рынок сейчас относительно сбалансирован, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S. - Но я все равно обеспокоен перспективами роста излишка предложения ближе к осени по мере ослабления спроса".

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют сокращение запасов на 1,7 млн баррелей.