Нефть отступает с двухнедельных максимумов

Brent торгуется у $70 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, а днем ранее они поднялись до самых высоких отметок за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве снизилась на $0,19 (0,27%) до $69,96 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $0,57 (0,8%) до $70,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,18 (0,26%) до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,4 (0,6%) до $68,33 за баррель.

В среду обе марки обновили максимумы с 23 июня, после того как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

"Снижение прогноза добычи в США поддержало цены, и нефть выросла вместе с остальными сырьевыми товарами на новостях о пошлинах на медь и новом витке напряженности в Красном море", - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Там три моряка греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей. Что касается меди, то американский президент Дональд Трамп объявил, что намерен обложить пошлиной в 50% весь импорт этого металла в США.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.