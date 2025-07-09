Brent остается в плюсе и торгуется у $70,28 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе волатильных торгов.

Участники рынка оценивают новые данные о динамике запасов нефти в США, а также перспективы спроса и предложения на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, новостей об атаках на суда в Красном море и ожиданий дальнейшего увеличения квот ОПЕК+ на добычу.

К 18:15 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,19%), до $70,28 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,14 (0,2%), до $68,47 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $69,61 за баррель, на WTI - до $67,7 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают сообщения о возобновлении нападений на суда в Красном море. Три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов. Операторы танкеров из-за угрозы нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей.

8 июля Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель, а также понизило прогноз добычи в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение увеличить квоты ОПЕК+ на добычу было принято в целях "удовлетворения потребностей рынка". Ускоренное наращивание квот не привело к дестабилизации, отметил он.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. Эксперты и участники рынка полагают, что ОПЕК+ повысит квоты на добычу в сентябре еще на 550 тысяч б/с, завершив откат добровольных ограничений.

Аналитики нефтяного брокера PVM отмечают, что на фоне атак в Красном море и характерного для летнего периода роста потребления топлива в США перспективы формирования избытка предложения отходят на второй план, а влияние краткосрочных факторов на рынок усиливается.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 464 тысячи баррелей после уменьшения на 1,493 млн баррелей неделей ранее.