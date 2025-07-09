Глава TotalEnergies считает, что роль ОПЕК+ сейчас выше, чем когда-либо

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок хорошо сбалансирован сейчас, роль ОПЕК+ сейчас выше, чем когда-либо, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ на семинаре ОПЕК.

Он отметил, что "спрос на нефтяном рынке, конечно, продолжает расти", и нужно продолжать инвестировать в предложение. По его словам, последние несколько лет "мы боремся со снижением добычи", и цена в $80 за баррель последние три года была для этого очень полезной.

Сейчас же рынок очень хорошо обеспечен предложением, "и я был слегка удивлен, что несколько недель назад цена поднялась лишь до $75 за баррель, а не выше", заявил Пуяннэ, подчеркнув, что роль ОПЕК+ в стабилизации рынка сейчас важна для всех.