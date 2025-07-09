Банк Англии считает большинство британских компаний способными выдержать торговую войну

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Большинство британских компаний сможет справиться с последствиями торговых споров и дальнейшими глобальными финансовыми потрясениями даже в случае снижения их прибылей на 10% и резкого повышения стоимости заимствований, говорится в докладе Банка Англии о финансовой стабильности.

"Несмотря на некоторые очаги уязвимости британские компании в целом смогут обслуживать свои долги даже в условиях новых глобальных шоков, в том числе, снижения спроса и предложения", - говорится в докладе.

Банк Англии отмечает, что риски и неопределенность, связанные с геополитической напряженностью, а также с глобальной фрагментацией торговли и финансовых рынков, являются высокими. Для Великобритании как открытой экономики с крупным финансовым сектором эти риски особенно значимы с точки зрения финстабильности.

На долю британских компаний, больше всего подверженных торговым рискам, приходится порядка 60% рабочих мест в стране, но лишь 30% корпоративного долга.

"Общий прогноз для британских домохозяйств и компаний остается позитивным, потребуются серьезные макроэкономические шоки, чтобы совокупные показатели обслуживания долга ухудшились", - отмечают в ЦБ.

Уровень капитала в банковской системе Великобритании в целом является "приемлемым", считает регулятор. При этом Комитет по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка Англии отмечает, что последняя оценка общих требований к капиталу фининститутов проводилась пять лет назад. В связи с этим FPC планирует провести новую оценку, результаты которой представит к моменту публикации следующего доклада о финстабильности.