Аналитики прогнозируют снижение ставки Банком Англии на 25 б.п. до 4%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии снизит базовую процентную ставку по итогам августовского заседания на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4% годовых, прогнозируют аналитики.

Итоги заседания британского ЦБ будут подведены 7 августа в 14:00 по московскому времени.

Банк Англии дважды снижал ставку на 25 б.п. в 2025 году и дважды - в 2024 году.

Эксперты не ждут от регулятора четких прогнозов на долгосрочную перспективу по итогам августовского заседания, отмечая сохраняющуюся неопределенность в отношении бюджетной политики в Великобритании и расхождения в позициях членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC).

"Голуби" в составе MPC, в том числе Алан Тейлор и Свати Дингра, могут выступить за более резкое снижение ставки, учитывая растущую обеспокоенность ухудшением ситуации на британском рынке труда, пишет Financial Times.

В то же время, более "ястребино" настроенная группа, в которую входит главный экономист Банка Англии Хью Пилл, вероятно, будет фокусироваться на усилении инфляции в Великобритании.

Темпы роста потребительских цен в стране в июне ускорились до 3,6% в годовом выражении с 3,4% в мае. Июньская инфляция стала самой высокой с января 2024 года, и эксперты ожидают, что ее темпы вырастут еще больше прежде, чем пойдут на спад.

Всплеск инфляции в Британии в основном связан с временными факторами. Однако Банк Англии опасается, что домохозяйства стали более чувствительными к ускорению инфляции, особенно в случае роста цен на товары первой необходимости, включая продукты питания. Опасения, что высокая инфляция становится новой нормой, могут спровоцировать ускорение темпов подъема зарплат, отмечает FT.

"Сторонники мягкой денежно-кредитной политики будут сосредоточены на рисках, связанных с занятостью, а ястребы - на проблеме устойчивой инфляции. Обе стороны по-своему правы", - сказал главный экономист по Великобритании консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Роберт Вуд.

Дополнительным источником неопределенности для Банка Англии является бюджетная политика Великобритании, учитывая растущую вероятность того, что министр финансов страны Рейчел Ривз будет вынуждена объявить об очередном повышении налогов этой осенью, чтобы достичь бюджетных целей.

"Бюджетная политика становится более жесткой, и ожидается новое повышение налогов", - говорит советник Oxford Economics Майкл Сондерс, который был членом MPC в 2016-2022 годах.

"Торговая неопределенность остается высокой, и это ограничивает инвестиции и найм сотрудников компаниями", - отмечает эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки Банка Англии, рынок ждет ее снижения до 3,5% к лету 2026 года.

Новые экономические прогнозы британского ЦБ, вероятно, будут мало отличаться от озвученных в мае, полагают аналитики. В четверг они ждут от регулятора сигналов о том, что он готовится замедлить темпы сокращения объема облигаций на балансе.