Поиск

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о достижении соглашения по торговле с Великобританией.

"Мы достигли исторического торгового соглашения с Великобританией - с нашим сильным союзником", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что это - первое такое соглашение США с тех пор, как в апреле он ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

При этом президент США подчеркнул, что сделка не предусматривает полного отказа от пошлин на британские товары. "В рамках это сделки США получат $6 млрд в качестве доходов от пошлин в 10%. Кроме того, мы получим новые торговые возможности для наших сельхозпроизводителей, производителей других товаров. Это принесет нам $5 млрд", - пояснил он.

По словам Трампа, стороны согласились на создание "зоны для торговли алюминием и сталью, а также создадут безопасную систему для поставок фармацевтической продукции",

В свою очередь министр торговли США Говард Латник пояснил журналистам в Белом доме, что в рамках соглашения американская сторона согласились ослабить пошлины на британские автомобили.

"Президент согласился на то, чтобы Великобритания отправляла 100 тыс. автомобилей в США при пошлине в 10%. Это защитит британских автопроизводителей", - сказал Латник. Он пояснил, что в противном случае пошлина на автомобили составила бы 25%.

Латник, как отмечают американские СМИ, добавил, что США готовы закупать без пошлин двигатели и запчасти для самолетов от Rolls Royce. При этом британская сторона согласилась купить самолеты у Boeing за $10 млрд.

Дональд Трамп США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти

Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 8 мая

Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным

Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне152 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });