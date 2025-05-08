Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о достижении соглашения по торговле с Великобританией.

"Мы достигли исторического торгового соглашения с Великобританией - с нашим сильным союзником", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что это - первое такое соглашение США с тех пор, как в апреле он ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

При этом президент США подчеркнул, что сделка не предусматривает полного отказа от пошлин на британские товары. "В рамках это сделки США получат $6 млрд в качестве доходов от пошлин в 10%. Кроме того, мы получим новые торговые возможности для наших сельхозпроизводителей, производителей других товаров. Это принесет нам $5 млрд", - пояснил он.

По словам Трампа, стороны согласились на создание "зоны для торговли алюминием и сталью, а также создадут безопасную систему для поставок фармацевтической продукции",

В свою очередь министр торговли США Говард Латник пояснил журналистам в Белом доме, что в рамках соглашения американская сторона согласились ослабить пошлины на британские автомобили.

"Президент согласился на то, чтобы Великобритания отправляла 100 тыс. автомобилей в США при пошлине в 10%. Это защитит британских автопроизводителей", - сказал Латник. Он пояснил, что в противном случае пошлина на автомобили составила бы 25%.

Латник, как отмечают американские СМИ, добавил, что США готовы закупать без пошлин двигатели и запчасти для самолетов от Rolls Royce. При этом британская сторона согласилась купить самолеты у Boeing за $10 млрд.