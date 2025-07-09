Объем золота в ETF в июне вернулся к росту и прибавил 75 тонн
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в июне 2025 года прибавили $7,6 млрд, что соответствует 74,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
После месяца оттока показатель вернулся к росту, причем сразу прибавился внушительный объем. Лидировали по закупкам золота в июне североамериканские фонды. Резкий рост геополитических рисков на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил спрос инвесторов на активы-убежища, поясняет WGC.
В общей сложности по итогам полугодия приток составил $38,1 млрд - это соответствует 397,1 тонны золота и является лучшим полугодовым результатом с I полугодия 2020 года.
На конец июня стоимость золота в мировых фондах составила $382,8 млрд, или 3 615,9 тонны драгметалла.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Июнь, $ млн
|Июнь, т
|Январь-июнь, $ млн
|Январь-июнь, т
|Северная Америка
|4 843,0
|44,3
|20 656,6
|206,8
|Европа
|2 003,6
|23,1
|5 990,5
|78,9
|Азия
|609,6
|5,3
|10 774,7
|104,3
|другие регионы
|147,6
|1,8
|660,6
|7,2
|Итого
|7 603,8
|74,6
|38 082,4
|397,1