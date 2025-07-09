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Объем золота в ETF в июне вернулся к росту и прибавил 75 тонн

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в июне 2025 года прибавили $7,6 млрд, что соответствует 74,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

После месяца оттока показатель вернулся к росту, причем сразу прибавился внушительный объем. Лидировали по закупкам золота в июне североамериканские фонды. Резкий рост геополитических рисков на фоне конфликта на Ближнем Востоке усилил спрос инвесторов на активы-убежища, поясняет WGC.

В общей сложности по итогам полугодия приток составил $38,1 млрд - это соответствует 397,1 тонны золота и является лучшим полугодовым результатом с I полугодия 2020 года.

На конец июня стоимость золота в мировых фондах составила $382,8 млрд, или 3 615,9 тонны драгметалла.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:

РегионИюнь, $ млнИюнь, тЯнварь-июнь, $ млнЯнварь-июнь, т
Северная Америка4 843,044,320 656,6206,8
Европа2 003,623,15 990,578,9
Азия609,65,310 774,7104,3
другие регионы147,61,8660,67,2
Итого7 603,874,638 082,4397,1

World Gold Council WGC ETF Ближний Восток
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