Объем золота в ETF в мае снизился на 19 т

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в мае 2025 года потеряли $1,8 млрд, что соответствует 19,1 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это первый месяц оттока с ноября. Вместе с небольшим снижением цен он привел к сокращению стоимости золота в мировых фондах до $373,9 млрд на конец мая. Это соответствует 3 тыс. 541,3 тонны драгметалла.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году: