Объем золота в ETF в мае снизился на 19 т
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в мае 2025 года потеряли $1,8 млрд, что соответствует 19,1 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это первый месяц оттока с ноября. Вместе с небольшим снижением цен он привел к сокращению стоимости золота в мировых фондах до $373,9 млрд на конец мая. Это соответствует 3 тыс. 541,3 тонны драгметалла.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Май, $ млн
|Май, т
|Январь-май, $ млн
|Январь-май, т
|Северная Америка
|-1 540,0
|-15,6
|15 788,1
|162,4
|Европа
|224,6
|1,6
|3 993,8
|55,7
|Азия
|-489,4
|-4,8
|10 164,9
|98,9
|другие регионы
|-27,1
|-0,4
|512,5
|5,4
|Итого
|-1 831,8
|-19,1
|30 459,4
|322,5