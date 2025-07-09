Астана поддерживает идею построить газопровод из России через Казахстан в Китай

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Казахстана поддерживают инициативу построить газопровод через республику из России в Китай, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Насколько я знаю, последние заявления Новака (вице-премьер РФ Александр Новак - ИФ), что Россия рассматривает (постройку газопровода - ИФ). Нам это даст возможность газифицировать северо-восточные области Казахстана. Поэтому полностью поддерживаем", - отметил он.

Аккенженов также заметил: "У Китая официальной позиции не было. Были официальные переписки. На уровне идеи. Пока документов, которые документировано закрепляют проект, нет. Но обсуждение, как я понял, идет".

Как сообщалось, правительство Казахстана и "Газпром" в 2023 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи. Стороны обсуждают проект по строительству газопроводной инфраструктуры в объеме 45 млрд куб. м газа, из которых, как предполагается, 10 млрд куб. м пойдут на газификацию северо-восточной части Казахстана, а 35 млрд куб. м - на экспорт в КНР.

Магистральный газопровод для снабжения потребителей северных и северо-восточных регионов Казахстан уже включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).