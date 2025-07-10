Brent подешевела до $69,82 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

К 14:25 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,53%) до $69,82 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,44 (0,64%), до $67,94 за баррель.

Президент Дональд Трамп объявил, что США с 1 августа введут пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

"Тот факт, что Трамп часто сдает назад с пошлинами, сделал рынок менее чувствительным к подобным заявлениям, - отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Многие заняли выжидательную позицию, учитывая непредсказуемость решений и гибкость, которую нынешняя администрация США демонстрирует в вопросах пошлин".

Минэнерго США сообщило об уверенном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 7,07 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились впервые с мая - на 464 тысячи баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.