Нефтебаза семьи экс-госсекретаря Дагестана перешла во владение республики

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Нефтеперевалочный комплекс ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и ООО "МСБ Холдинг" (Дагестан, занимается оптовой торговлей моторным топливом) перешли в доход Дагестана.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 июля.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО "Каспетролсервис" и связанных с ним компаний - ООО "МСБ Холдинг", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Нефтепродуктснаб", а также зарегистрированного на них имущества.

По данным объединенной пресс-службы судов Дагестана, в судебном заседании ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства.

Иск был подан в защиту интересов государства и общества путем привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений и устранения последствий актов коррупции. Он был обоснован тем, что на территории Дагестана функционировало Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала".

"Достоверно зная, что предприятие относится к федеральной собственности и органы власти Республики Дагестан правами на владение, пользование и распоряжение данным имуществом не наделены, Магомед-Султан Магомедов (экс-госсекретарь Дагестана - ИФ), задействовав свои связи и властные полномочия, обеспечил его преобразование в ОАО "Дагнефтепродукт" путем принятия в 2005 году министерством имущественных отношений республики соответствующим распоряжения. Обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО "Дагестаннефтепродукт" и обеспечил его победу на торгах", - поясняет пресс-служба.

Отмечается, что денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили.

По данным пресс-службы, получив полный пакет акций общества, Магомедов "приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам". В последующем ООО "Дагестаннефтепродукт" было переименовано в ООО "МСБ Холдинг". С 2020 года учредителями общества значатся дети госсекретаря: Магомед Магомедов, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, уточняет пресс-служба.

"Процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершена в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Наряду с этим на материальной базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс Тек", ООО "Нефтепродуктснаб", - говорится в сообщении.

Ранее "Каспетролсервисом" владело дагестанское ООО "МСБ Холдинг", 52% в котором принадлежали Магомеду Магомедову, по 16%, владели Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова.

В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, владельцы ООО "Дагестанские новые технологии" и ООО "Нефтепродуктснаб", доли которых суд также постановил взыскать в доход РФ, остались прежними. Так, 100% "Нефтепродуктснаба" принадлежат Маржанат Исмаиловой, ООО "Дагестанские новые технологии" владеют Магомед Магомедов (52,4%), Галимат Исмаилова (16%), Хаписат Алпанаева (15,9%), Савдат Магомедова (15,7%).

25 июня в правоохранительных органах республики сообщили о задержании госсекретаря Дагестана. В тот же день сотрудники силовых структур провели обыски в его домовладении и по адресам, связанным с Магомедовым. 1 июля Магомедов был освобожден от должности, после чего 7 июля глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о прекращении деятельности управления по обеспечению деятельности государственного секретаря республики.

Согласно сайту компании, "Каспетролсервис" - крупнейший нефтеперевалочный комплекс на Каспийском побережье Дагестана и единственная компания, которая может принимать и отгружать нефтепродукты через Каспийское море. В состав комплекса входят распределительные нефтебазы, автозаправочные станции и головное предприятие - Махачкалинская нефтеперевалочная станция.

По итогам 2024 года "Каспетролсервис" в 2,4 раза сократил чистую прибыль, до 72,116 млн рублей при росте выручки на 3,8%, до 770 млн рублей.