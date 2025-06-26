Поиск

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход РФ долей ответчиков в уставных капиталах ООО "Каспетролсервис", ООО "МСБ Холдинг", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Нефтепродуктснаб", а также зарегистрированного на них имущества (...) Решением Советского районного суда города Махачкалы иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении.

По ходатайству сторон дело было назначено к рассмотрению на 26 июня. По данным пресс-службы, в судебном заседании ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства.

Иск обоснован тем, что на территории Дагестана функционировало Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала". По данным пресс-службы, он подан в защиту интересов государства и общества путем привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений и устранения последствий актов коррупции.

"Достоверно зная, что предприятие относится к федеральной собственности и органы власти Республики Дагестан правами на владение, пользование и распоряжение данным имуществом не наделены, Магомед-Султан Магомедов (госсекретарь Дагестана - ИФ), задействовав свои связи и властные полномочия, обеспечил его преобразование в ОАО "Дагнефтепродукт" путем принятия в 2005 году министерством имущественных отношений республики соответствующего распоряжения. Обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО "Дагестаннефтепродукт" и обеспечил его победу на торгах", - поясняет пресс-служба.

Отмечается, что денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили.

Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

По данным пресс-службы, получив полный пакет акций общества, Магомедов "приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам". В последующем ООО "Дагестаннефтепродукт" было переименовано в ООО "МСБ Холдинг". С 2020 года учредителями общества значатся дети госсекретаря: Магомед Магомедов, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, уточняет пресс-служба.

"Процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершена в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Наряду с этим на материальной базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс Тек", ООО "Нефтепродуктснаб", - говорится в сообщении.

Суд также применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на совершение с ним регистрационных действий.

Решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось о намерении Генпрокуратуры РФ взыскать в доход государства дагестанский нефтеперевалочный комплекс "Каспетролсервис". Заместитель генерального прокурора подал гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам 23 июня.

"Каспетролсервисом" владеет дагестанское ООО "МСБ Холдинг" (занимается оптовой торговлей моторным топливом), 52% в котором принадлежат Магомеду Магомедову, по 16%, согласно ЕГРЮЛ, владеют Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова.

В качестве ответчиков выступали Магомед Магомедов, Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, а также ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек" (производит нефтепродукты). Директор последней - Исрапил Магомедов (отчество совпадает с отчеством госсекретаря).

В деле в качестве третьих лиц участвуют Росимущество, "Каспетролсервис", "Нефтепродуктснаб" (Дагестан, занимается оптовой торговлей моторным топливом, 100% принадлежат Маржанат Исмаиловой) и ООО "Дагестанские новые технологии", которым владеют Магомед Магомедов (52,4%), Галимат Исмаилова (16%), Хаписат Алпанаева (15,9%), Савдат Магомедова (15,7%).

25 июня в правоохранительных органах республики сообщили о задержании госсекретаря Дагестана. В тот же день сотрудники силовых структур провели обыски в его домовладении и по адресам, связанным с Магомедовым.

Согласно сайту компании, "Каспетролсервис" - крупнейший нефтеперевалочный комплекс на Каспийском побережье Дагестана и единственная компания, которая может принимать и отгружать нефтепродукты через Каспийское море. В состав комплекса входят распределительные нефтебазы, автозаправочные станции и головное предприятие - Махачкалинская нефтеперевалочная станция.

По итогам 2024 года "Каспетролсервис" в 2,4 раза сократил чистую прибыль, до 72,116 млн рублей при росте выручки на 3,8%, до 770 млн рублей.


Дагестан Махачкала Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил об очередном обмене пленными между РФ и Украиной

Песков сказал, что подвижек по дате нового раунда переговоров с Киевом нет

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?
ПМЭФ-2025

Упоминаемость ПМЭФ в медиа увеличилась почти вдвое за пять лет

Генпрокуратура планирует взыскать в доход РФ нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана

РФ запрещает ввоз выращенных в Нидерландах семян и посадочного материала

Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6612 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана392 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });