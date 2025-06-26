Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход РФ долей ответчиков в уставных капиталах ООО "Каспетролсервис", ООО "МСБ Холдинг", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Нефтепродуктснаб", а также зарегистрированного на них имущества (...) Решением Советского районного суда города Махачкалы иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении.

По ходатайству сторон дело было назначено к рассмотрению на 26 июня. По данным пресс-службы, в судебном заседании ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства.

Иск обоснован тем, что на территории Дагестана функционировало Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала". По данным пресс-службы, он подан в защиту интересов государства и общества путем привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений и устранения последствий актов коррупции.

"Достоверно зная, что предприятие относится к федеральной собственности и органы власти Республики Дагестан правами на владение, пользование и распоряжение данным имуществом не наделены, Магомед-Султан Магомедов (госсекретарь Дагестана - ИФ), задействовав свои связи и властные полномочия, обеспечил его преобразование в ОАО "Дагнефтепродукт" путем принятия в 2005 году министерством имущественных отношений республики соответствующего распоряжения. Обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО "Дагестаннефтепродукт" и обеспечил его победу на торгах", - поясняет пресс-служба.

Отмечается, что денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили.

Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

По данным пресс-службы, получив полный пакет акций общества, Магомедов "приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам". В последующем ООО "Дагестаннефтепродукт" было переименовано в ООО "МСБ Холдинг". С 2020 года учредителями общества значатся дети госсекретаря: Магомед Магомедов, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, уточняет пресс-служба.

"Процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершена в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Наряду с этим на материальной базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс Тек", ООО "Нефтепродуктснаб", - говорится в сообщении.

Суд также применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на совершение с ним регистрационных действий.

Решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось о намерении Генпрокуратуры РФ взыскать в доход государства дагестанский нефтеперевалочный комплекс "Каспетролсервис". Заместитель генерального прокурора подал гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам 23 июня.

"Каспетролсервисом" владеет дагестанское ООО "МСБ Холдинг" (занимается оптовой торговлей моторным топливом), 52% в котором принадлежат Магомеду Магомедову, по 16%, согласно ЕГРЮЛ, владеют Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова.

В качестве ответчиков выступали Магомед Магомедов, Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, а также ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек" (производит нефтепродукты). Директор последней - Исрапил Магомедов (отчество совпадает с отчеством госсекретаря).

В деле в качестве третьих лиц участвуют Росимущество, "Каспетролсервис", "Нефтепродуктснаб" (Дагестан, занимается оптовой торговлей моторным топливом, 100% принадлежат Маржанат Исмаиловой) и ООО "Дагестанские новые технологии", которым владеют Магомед Магомедов (52,4%), Галимат Исмаилова (16%), Хаписат Алпанаева (15,9%), Савдат Магомедова (15,7%).

25 июня в правоохранительных органах республики сообщили о задержании госсекретаря Дагестана. В тот же день сотрудники силовых структур провели обыски в его домовладении и по адресам, связанным с Магомедовым.

Согласно сайту компании, "Каспетролсервис" - крупнейший нефтеперевалочный комплекс на Каспийском побережье Дагестана и единственная компания, которая может принимать и отгружать нефтепродукты через Каспийское море. В состав комплекса входят распределительные нефтебазы, автозаправочные станции и головное предприятие - Махачкалинская нефтеперевалочная станция.

По итогам 2024 года "Каспетролсервис" в 2,4 раза сократил чистую прибыль, до 72,116 млн рублей при росте выручки на 3,8%, до 770 млн рублей.



