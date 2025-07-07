Управление по обеспечению деятельности госсекретаря упразднено в Дагестане

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о прекращении деятельности управления по обеспечению деятельности государственного секретаря республики, сообщает пресс-служба руководителя региона в понедельник.

Ранее от должности госсекретаря Дагестана был освобожден Магомед-Султан Магомедов, который 25 июня был задержан в рамках уголовного дела о хищениях в ходе приватизации одного из предприятий. Также прошли обыски в его домовладении и по другим адресам. 26 июня Магомедова отпустили под подписку о невыезде.

В тот же день Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний.

В судебном заседании ответчики и их представители исковые требования полностью признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства.

Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

Суд также применил обеспечительные меры в виде ареста имущества и запрета на совершение с ним регистрационных действий.

Решение в законную силу еще не вступило.