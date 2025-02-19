В РСА назвали успешным запуск продаж полисов ОСАГО в новых регионах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запуск продаж полисов ОСАГО на новых территорияхпрошел успешно, сказал журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на встрече с журналистами.

С 1 января 2025 года на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме вступили в силу положения закона об ОСАГО.

"Согласно действовавшему в 2024 году порядку автовладельцы, въезжающие с присоединенных территорий в другие регионы РФ, должны были приобретать полисы ОСАГО. Таким образом, этих полисов было продано немало, можно считать, что это стало тестированием и подготовкой к полномасштабному режиму действия ОСАГО на новых территориях", - отметил Уфимцев.

По его словам, сложности, с которыми сталкивались страховщики ОСАГО с начала года в работе на этих территориях, могли быть связаны с тем, что компании недостаточно рассчитали свои силы, им не хватало полисов ОСАГО для оформления договоров. РСА получал такого рода обращения.

"Мы быстро рассматривали заявки по обеспечению участников рынка дополнительным количеством полисов ОСАГО при необходимости", - пояснил Уфимцев. Он также отметил, что в новых регионах уже некоторое время действует своя компания, которая активно заключает договоры ОСАГО и имеет соответствующую лицензию - компания "Хатхор".

Кроме того, по словам Уфимцева, в ряде случаев не хватало страховых агентов для бесперебойной работы или не хватало подразделений самих страховщиков. В этом случае страховщиков ОСАГО выручала система электронного оформления договоров. "В целом принципиальных жалоб на какие-либо проблемы, связанных с организацией продаж полисов ОСАГО на новых территориях, РСА не получал", - сказал он.

Сейчас, по данным президента РСА, менее 1,5% полисов ОСАГО существует в бумажной форме, на бланках, напечатанных "Гознаком".

"Гознак" 10 лет назад печатал порядка 40 млн полисов, обеспеченных серьезными средствами защиты. По данным, полученным РСА на прошлой неделе, доля бумажных полисов ОСАГО составляет за квартал 50 тысяч", - сказал Уфимцев. Все остальные полисы - в электронном виде.