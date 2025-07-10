Аналитики Goldman прогнозируют скорую паузу в наращивании добычи ОПЕК+

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, вероятно, вскоре завершат цикл наращивания добычи, считают аналитики Goldman Sachs Group.

5 июля восемь участников альянса, добровольно ограничивших добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить добычу суммарно еще на 548 тысяч б/с. С учетом этого повышения они восстановили добычу на 1,78 млн б/с.

"Наш базовый сценарий по-прежнему предусматривает, что они перестанут увеличивать добычу после того, как компенсируют это ограничение на 2,2 млн б/с", - отметил аналитик Goldman Даан Стрейвен.

По его мнению, ОПЕК+ примет еще одно решение об увеличении производства нефти на 548 тысяч б/с на августовском заседании, после чего возьмет паузу.

Майский прогноз Goldman предусматривал паузу уже в июле, но картель продолжил наращивать добычу.