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ОПЕК+ обсуждает приостановку наращивания добычи с октября

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

5 июля восемь стран, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить ее суммарно еще на 548 тысяч б/с. С учетом этого повышения они восстановили производство на 1,78 млн б/с.

ОПЕК+ уже наметила завершение восстановления поставок до 2,2 млн баррелей в сутки в сентябре. Государства альянса, вероятно, возьмут паузу, прежде, чем приступить к следующему этапу наращивания добычи - примерно на 1,66 млн б/с, отмечают источники.

Аналитики Goldman Sachs после этого спрогнозировали, что ОПЕК+ примут еще одно решение об увеличении производства нефти на 548 тысяч б/с в августе, после чего возьмут паузу.

ОПЕК
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