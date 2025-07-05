Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу на 548 тыс. б/с

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти" восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тыс. б/с в августе 2025 года по сравнению с июлем.

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года. Тогда было решено, что страны будут разворачивать взятые ограничения постепенно, до сентября 2026 года, с ежемесячным шагом в 130-140 тыс. б/с с апреля текущего года. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу с шагом в 411 тыс. б/с. Такой же вариант рассматривался и на август.

ОПЕК напоминает, что эти увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий для поддержки стабильности рынка.

Отмечается, что увеличение квот "предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации". По состоянию на апрель страны, ранее недосократившие добычу, должны дополнительно снизить ее на 4,6 млн б/с: Ирак - на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с. Однако Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тыс. б/с сверх установленных объемов.

Восемь стран подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года.

Следующая встреча, где будет приниматься решение об уровне добычи на сентябрь, намечена на 3 августа.

Из ограничений в 2,2 млн б/с странам осталось вывести на рынок 281 тыс. б/с, следует из расчетов. Однако эти страны также имеют еще один добровольный "пакет ограничений" в 1,65 млн б/с, который действует до конца 2026 года.

Согласно расчетам, с учетом действующего плана компенсаций в августе страны ОПЕК+ смогут нарастить добычу на 502 тыс. б/с к разрешенному уровню июля - до 37,028 млн б/с.

По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот - в августе 9,756 млн б/с и 948 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,181 млн б/с (без компенсаций квота была бы 9,344 млн б/с - ИФ), в Ираке - 4,041 млн б/с, в ОАЭ - 3,262 млн б/с, в Кувейте - 2,480 млн б/с, в Казахстане - 1,391 млн б/с, в Омане - 773 тыс. б/с.