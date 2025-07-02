ЕК предложила сократить к 2040 году выбросы парниковых газов на 90% с уровня 1990 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила поправки к закону Евросоюза о климате, устанавливающей в качестве цели сокращение к 2040 году чистых выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнями 1990 года.

"Поскольку граждане Европы все больше ощущают влияние изменения климата, они ожидают от нее (ЕК - ИФ) действий. Промышленность и инвесторы ждут от нас, что мы зададим предсказуемое направление движения. Сегодня мы показываем, что твердо придерживаемся нашего обязательства по декарбонизации европейской экономики к 2050 году. Цель ясна, путь прагматичен и реалистичен", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как поясняется в опубликованном коммюнике Еврокомиссии, установление этого показателя "придаст уверенность инвесторам, инновациям, усилит промышленное лидерство предприятий ЕС и повысит энергетическую безопасность Европы".

В Еврокомиссии убеждены, что ЕС "уверенно идет к достижению цели по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году (Fit for 55)".

"Сегодняшнее предложение основывается на существующей юридически обязательной цели ЕС по сокращению чистых выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году и выдвигает более прагматичный и гибкий способ достижения этой цели с перспективой декарбонизации европейской экономики к 2050 году", - говорится в документе.

В нем сообщается, что "предложение устанавливает метод достижения цели 2040 года иным способом, чем это делалось в прошлом". В частности, Еврокомиссия намерена учитывать "гибкие возможности при разработке будущих законодательных инструментов". Кроме того, предложение устанавливает "четкие рамки для законодательства в области климата и энергетики после 2030 года" и обещает "учитывать национальные особенности".

"Рентабельность, простота и эффективность будут руководящими принципами вместе с обеспечением технологической нейтральности и перехода, который будет справедливым и равноправным для всех", - рассчитывают в Европейской комиссии.

В Брюсселе также указывают на то, что предлагаемой целью в 90% ЕС посылает сигнал мировому сообществу, что он будет придерживаться курса в отношении изменения климата, выполнит Парижское соглашение и продолжит взаимодействовать со странами-партнерами для сокращения глобальных выбросов.

Предложение Еврокомиссии о климатической цели на 2040 год теперь будет представлено Европарламенту и Совету ЕС для обсуждения и принятия по законодательной процедуре Евросоюза.