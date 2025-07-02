Поиск

ЕК предложила сократить к 2040 году выбросы парниковых газов на 90% с уровня 1990 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила поправки к закону Евросоюза о климате, устанавливающей в качестве цели сокращение к 2040 году чистых выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнями 1990 года.

"Поскольку граждане Европы все больше ощущают влияние изменения климата, они ожидают от нее (ЕК - ИФ) действий. Промышленность и инвесторы ждут от нас, что мы зададим предсказуемое направление движения. Сегодня мы показываем, что твердо придерживаемся нашего обязательства по декарбонизации европейской экономики к 2050 году. Цель ясна, путь прагматичен и реалистичен", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как поясняется в опубликованном коммюнике Еврокомиссии, установление этого показателя "придаст уверенность инвесторам, инновациям, усилит промышленное лидерство предприятий ЕС и повысит энергетическую безопасность Европы".

В Еврокомиссии убеждены, что ЕС "уверенно идет к достижению цели по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году (Fit for 55)".

"Сегодняшнее предложение основывается на существующей юридически обязательной цели ЕС по сокращению чистых выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году и выдвигает более прагматичный и гибкий способ достижения этой цели с перспективой декарбонизации европейской экономики к 2050 году", - говорится в документе.

В нем сообщается, что "предложение устанавливает метод достижения цели 2040 года иным способом, чем это делалось в прошлом". В частности, Еврокомиссия намерена учитывать "гибкие возможности при разработке будущих законодательных инструментов". Кроме того, предложение устанавливает "четкие рамки для законодательства в области климата и энергетики после 2030 года" и обещает "учитывать национальные особенности".

"Рентабельность, простота и эффективность будут руководящими принципами вместе с обеспечением технологической нейтральности и перехода, который будет справедливым и равноправным для всех", - рассчитывают в Европейской комиссии.

В Брюсселе также указывают на то, что предлагаемой целью в 90% ЕС посылает сигнал мировому сообществу, что он будет придерживаться курса в отношении изменения климата, выполнит Парижское соглашение и продолжит взаимодействовать со странами-партнерами для сокращения глобальных выбросов.

Предложение Еврокомиссии о климатической цели на 2040 год теперь будет представлено Европарламенту и Совету ЕС для обсуждения и принятия по законодательной процедуре Евросоюза.

Еврокомиссия Европарламент Евросоюз Парижское соглашение Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Послу РФ в Баку был выражен протест в связи с действиями российской стороны

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

Песков сообщил, что глава СКР и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте

Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Военные Израиля заявили о задержании на юге Сирии управляемой Ираном группы бойцов

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });