ГК "ЭФКО" запустила пилотное производство конфет со сладким белком браззеином

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ГК "ЭФКО" приступила к производству и продаже первых в России конфет с биотехнологически произведенным сладким белком браззеином, сообщает телеграм-канал компании.

Пилотное производство организовано на базе мини-кондитерской "ЭФКО Арт" в Белгородской области.

"Во всех изделиях новой линейки сладкий вкус достигается благодаря браззеину, произведенному с помощью процесса ферментации. Его отличительные особенности - высокий коэффициент сладости, доказанное отсутствие влияния на уровень глюкозы в крови, экологичность производства и безопасность, подтвержденная клиническими исследованиями", - говорится в сообщении.

Браззеин - новый пищевой ингредиент - был сертифицирован на территории ЕАЭС летом 2024 года, напоминает компания.

Со временем промышленное производство шоколада без сахара со сладким белком будет организовано на строящемся заводе "ЭФКО" в Тульской области.

ГК "ЭФКО", инвестировала 1,3 млрд рублей в разработку технологии производства браззеина. В масштабирование проекта планируется вложить более 10 млрд рублей.

"ЭФКО" специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.

Годовой оборот группы превышает 275 млрд рублей.