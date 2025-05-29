Операторы пяти стран договорились о схеме поставок американского СПГ из Греции на Украину

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Молдавии, Румынии и Украины разработали схему поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) из Греции на Украину по Трансбалканскому коридору, сообщил румынский оператор Transgaz.

"Bulgartransgaz EAD (Болгария), DESFA SA (Греция), Transgaz SA (Румыния), VestMoldTransgaz SRL (Молдавия) и Gas TSO (Украина) совместно предлагают маршрутный пакетный продукт для поставок природного газа на период с июня по октябрь 2025 года, который будет способствовать транспортировке газа из Греции на Украину", - говорится в пресс-релизе.

Для повышения привлекательности маршрута стороны договорились о едином тарифе на транзит газа со скидкой 25%, для украинского оператора скидка составит 46%.

Газ будет поступать из Греции на Украину по трансбалканскому маршруту, через следующие точки соединения: Сидирокастрон/Кулата, Кардам/Негру-Водэ, Исакча/Орловка, Каушаны/Гребеники.

29 мая объявлен тендер на поставку на Украину в июне 2,9 млн кубометров газа в день. Операторы участвующих в проекте стран будут проводить единый аукцион для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции на Украину.

В четвертый понедельник каждого месяца будут проводиться тендеры по продаже мощности на следующий календарный месяц. Для распределения мощностей будет реализован механизм аукциона с единой ценой.

Transgaz объяснил, что схема разработана для подготовки Украины к отопительному сезону. "К октябрю 2025 года Украина должна закачать в свои подземные хранилища около 5 млрд кубометров природного газа для подготовки к зимнему сезону и обеспечения безопасности уязвимых категорий потребителей", - отмечается в сообщении.

Предлагаемый транспортный пакет может использоваться только для поставок газа на Украину. Ранее газ на Украину по Трансбалканскому коридору не поставлялся.