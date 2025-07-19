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ЕС опубликовал список из 22 банков, попавших в новый пакет антироссийских санкций

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ЕС опубликовал в "Официальном журнале" список из 22 банков, подпавших под ограничения в рамках 18-го пакета антироссийских санкций.

В список системно значимых кредитных организаций из них входит только один - Т-Банк. Еще один входит в топ-10 по активам - банк "ДОМ.РФ".

Также в санкционный список включены банк "Санкт-Петербург" (БСПБ), "Яндекс банк", Озон банк, банк "Зенит", МСП-банк, Локо-банк, банк "Центрокредит", Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Генбанк, Меткомбанк, Татсоцбанк, Экспобанк, Ланта банк, Трансстройбанк, банк "РостФинанс", "Банк 131", банк "Финам" (он в своем заявлении в связи с попаданием в список подчеркнул, что одноименный брокер в санкционный перечень не включен).

ЕС ДОМ.РФ Яндекс банк Озон банк МСП-банк Сургутнефтегаз Сургутнефтегазбанк
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