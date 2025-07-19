Новый пакет санкций против России опубликован в официальном журнале ЕС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новый, 18-й, пакет санкций Евросоюза в отношении России, одобренный Советом ЕС накануне, опубликован в официальном журнале ЕС.

Вступление в силу указанных в документе санкций предусмотрено в день публикации, или на следующий день.

Санкции коснутся 41 структуры, 14 физлиц. В частности, они затрагивают 22 российских банка, 23 компаний, вводится запрет на любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его "дочек".

Фигуранты санкционного списка, по мнению Брюсселя, угрожают суверенитету Украины.

Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России накануне.