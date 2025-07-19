ЕС ввел полный запрет на финансовые транзакции ряда белорусских банков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел полный запрет на финансовые транзакции в отношении четырех белорусских банков, соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Новые рестрикции введены в отношении таких финорганизаций республики, как Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и Белинвестбанк.

С 2022 года эти банки по решению Еврокомиссии отключены от системы SWIFT.