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Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся в ближайшее время

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Реализация проекта экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции планируется в ближайшее время, говорится в сообщении на официальном сайте президента Азербайджана по итогам встречи в расширенном составе Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

"Отмечено, что Сирия в настоящее время сталкивается с серьезными энергетическими трудностями. В связи с этим подчеркивалось, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. Также отмечалось, что Азербайджан обладает потенциалом для содействия восстановлению энергетического сектора Сирии", - говорится на сайте.

Аш-Шараа подчеркнул значимость вклада Азербайджана в решение актуальных энергетических проблем Сирии и отметил, что эта помощь способствует восстановлению и развитию страны.

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"В ходе встречи президент Алиев выразил надежду, что визит Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан станет важным этапом в развитии двусторонних отношений. Он отметил, что в период предыдущего руководства Сирии, проводившего на протяжении многих лет недружественную политику в отношении Азербайджана, отношения между двумя странами переживали застой. Глава государства подчеркнул, что после формирования новой власти в Сирии открылись широкие перспективы для углубления сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Алиев также напомнил о визите в Сирию делегации Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра и замминистра иностранных дел, в ходе которого обсуждались проекты, направленные на развитие взаимодействия в различных сферах.

Аш-Шараа, в свою очередь, поблагодарил Алиева за братскую поддержку, оказанную Сирии. Он отметил, что прежнее руководство страны нанесло ущерб отношениям Сирии со многими государствами, в том числе с Азербайджаном, и заявил, что нынешнее руководство заинтересовано в развитии сотрудничества с Баку в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

"Во время встречи обсуждались вопросы гуманитарного, образовательного и культурного взаимодействия. В частности, состоялся обмен мнениями по поводу предоставления стипендий сирийским студентам для обучения в Азербайджане, а также по вопросам восстановления культурных памятников", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечалось, что Азербайджан, имеющий опыт в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, может внести значительный вклад в процесс восстановления и развития Сирии в постконфликтный период.

Сирия Азербайджан Ахмед аш-Шараа Ильхам Алиев
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