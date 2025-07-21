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Stellantis прогнозирует полугодовой чистый убыток в 2,3 млрд евро

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, ожидает чистого убытка по итогам первого полугодия из-за существенного негативного влияния разовых списаний и пошлин на импорт, введенных и анонсированных США.

По предварительным данным самой компании, ее чистый убыток в январе-июне составит 2,3 млрд евро против чистой прибыли 5,6 млрд евро, полученной за аналогичный период прошлого года.

Полугодовую выручку компания оценивает в 74,3 млрд по сравнению с 85 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 1,19 млрд евро при выручке 74,93 млрд евро.

Stellantis сообщил, что результаты за полугодие включают 3,3 млрд евро расходов, понесенных, в частности, из-за сворачивания программ, реструктуризации, а также в связи с отменой штрафов для компаний, автомобили которых не соответствуют требованиям по расходу топлива.

Ранее в этом году Stellantis отозвал свой прогноз на текущий фингод на фоне сложностей с прогнозированием последствий вводимых США пошлин на импорт различных товаров, включая автомобили.

Негативный эффект от американских тарифов и мер, принимаемых Stellantis в связи с ними, в компании оценивают в 300 млн евро.

Компания опубликует окончательную отчетность за первое полугодие 29 июля.

С начала 2025 года капитализация Stellantis упала на 38,1%.

Fiat Chrysler PSA Group Stellantis США
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