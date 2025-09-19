Поиск

Porsche ухудшила прогнозы рентабельности по операционной прибыли на 2025 год

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG подтвердил прогноз выручки на 2025 год на уровне 37-38 млрд евро. Прогноз рентабельности по операционной прибыли ухудшен, и теперь компания ожидает ее на уровне до 2%, а не 5-7%.

Рентабельность автомобильных операций по показателю EBITDA ожидается в диапазоне 10,5-12,5% вместо прогнозировавшихся ранее 14,5-16,5%.

Ухудшение прогнозов связано с предстоящим изменением графика разработки новой платформы электромобилей в 2030-х годах, сообщает Porsche.

Амортизация активов и формирование резервов в связи с изменением графика окажут негативное влияние на операционную прибыль в 2025 году в размере до 1,8 млрд евро, прогнозирует компания.

При этом вывод на рынок некоторых полностью электрических моделей будет отложен, а платформа будет технологически переработана в сотрудничестве с другими брендами группы Volkswagen.

Кроме того, фактический размер дивидендов за текущий год будет значительно ниже, чем за прошлый, хотя коэффициент выплаты планируется на уровне существенно выше 50% прибыли после налогообложения, предусмотренных среднесрочной дивидендной политикой компании, отмечается в ее сообщении.

Porsche Volkswagen Германия
Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

