BP продаст активы в сфере ветроэнергетики в США компании LS Power

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - BP Plc продает подразделение в сфере ветроэнергетики в США - BP Wind Energy North America - компании LS Power.

После закрытия сделки актив перейдет в собственность и под управление Clearlight Energy, портфельной компании LS Power, говорится в пресс-релизе BP.

Подразделение Wind Energy владеет долями в 10 наземных ветроэлектростанциях в семи штатах США, в том числе, управляет девятью из них. Совокупная установленная мощность принадлежащих ему активов составляет 1,3 ГВт.

Сумма сделки не раскрывается, стороны рассчитывают закрыть ее до конца 2025 года.

Продажа этих активов является частью анонсированного компанией в феврале плана отчуждения активов на сумму $20 млрд к концу 2027 года. BP представит обновленную информацию об объеме средств, привлеченных за счет продажи активов с момента объявления программы, вместе с отчетностью за второй квартал 2025 года.