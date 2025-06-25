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WSJ узнала, что Shell ведет переговоры о покупке BP

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell находится на ранней стадии переговоров о покупке британской BP plc, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По их словам, BP тщательно изучает интерес конкурента.

Возможные условия сделки неизвестны, и далеко не ясно, состоится ли она вообще, говорят источники.

Рыночная стоимость BP составляет около $80 млрд. Если сделка состоится, то с учетом премии она может стать крупнейшей в нефтяном секторе с момента слияния Exxon и Mobil в 1999 году, отмечает газета.

Shell BP
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