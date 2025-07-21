Возобновлены торги по продаже флота и недвижимости Мурманского пароходства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Закрытые торги по продаже флота и недвижимого имущества АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом), приостановленные по решению суда, возобновлены, говорится в сообщении на "Федресурсе".

Торги проходят в формате закрытого конкурса с закрытой формой представления предложений о цене на торговой площадке "МЭТС". Срок приема заявок продлили до 13 августа. Результаты торгов подведут 14 августа.

Начальная цена лота составляет 3,111 млрд рублей, задаток - 622,170 млн рублей, или 20% от стартовой суммы.

В состав лота входят восемь судов, офисные здания ММП в Мурманске и Москве, гостиница "Моряк" и здание музея (объект культурного наследия), парковки, земельные участки. Часть имущества находится в залоге у кредиторов.

Ранее Арбитражный суд Мурманской области приостановил торги на основании заявления одного из кредиторов - АО "Совфрахт". Кредитор посчитал действия конкурсного управляющего незаконными и просил признать недействительным протокол комитета кредиторов ММП от 16 декабря 2024 года, которым было утверждено положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса. Впоследствии суд обездвижил и возвратил заявление кредитору.

Как сообщалось, участвовать в закрытом конкурсе не имеют права зарубежные юридические лица, иностранцы, лица без гражданства, поскольку в имущественный комплекс ММП входят земельные участки, отнесенные к приграничным территориям.

Также условием продажи имущества пароходства является сохранение его целевого назначения. Если покупатель нарушит условия конкурса, то договор купли-продажи будет расторгнут через суд и предприятие будет подлежать передаче в федеральную собственность.

При этом государство, в том числе в лице Росморречфлота и Росимущества, имеет преимущественное право на приобретение.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, процедура конкурсного производства продлена до 9 октября 2025 года.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

"Мурманское морское пароходство", обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.