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Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Флот и недвижимость АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом) выставлены на закрытые торги, говорится в сообщении на "Федресурсе".

Начальная цена лота составляет 3,111 млрд рублей, задаток - 20% от данной суммы. Заявки принимаются с 12 мая по 17 июня, торги пройдут на торговой площадке "МЭТС" 18 июня.

Организатором торгов выступает ООО "Межрегиональная антикризисная компания" (Красногорск).

В составе имущественного комплекса ММП - флот, недвижимое и движимое имущество в Мурманске и Москве, права на интеллектуальную собственность.

В уведомлении о торгах сказано, что участвовать в закрытом конкурсе не имеют права зарубежные юридические лица, иностранцы, лица без гражданства, поскольку в имущественный комплекс ММП входят земельные участки, отнесенные к приграничным территориям.

Также условием продажи имущества ММП является сохранение его целевого назначения. Если покупатель нарушит условия конкурса, то договор купли-продажи будет расторгнут через суд и предприятие будет подлежать передаче в федеральную собственность.

В составе лота восемь судов, офисные здания ММП в Мурманске и Москве, гостиница "Моряк" и здание музея (объект культурного наследия), парковки, земельные участки. Часть имущества находится в залоге у кредиторов.

Государство, в том числе в лице Росморречфлота и Росимущества, имеет преимущественное право на приобретение.

В 2021 году уже проходили торги, на которые за 1,771 млрд рублей выставили флот и недвижимость ММП. Приобретателем было определено ООО "Кассиопея" (Москва), созданное незадолго до торгов с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Впоследствии торги были отменены по заявлению ФНС. Суд установил, что кредитор ООО "Решение" и покупатель "Кассиопея" были аффилированными лицами, так как на тот момент оба контролировались компанией Farisia Ltd (Кипр). Конечным бенефициаром выступал гражданин России Алексей Богачев (на тот момент владелец банка "Система").

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области снял запрет на продажу флота и недвижимости ММП.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, процедура конкурсного производства продлена до 9 октября 2025 года.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.

ММП Мурманск Мурманское морское пароходство Росморречфлот Федресурс Николай Куликов
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