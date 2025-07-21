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Доходность гособлигаций США снижается на опасениях по поводу пошлин

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций снижается в понедельник за счет повышенного спроса на защитные активы в условиях сохранения опасений по поводу отношений США с торговыми партнерами.

Доходность 10-летних US Treasuries к 14:57 по московскому времени опустилась на 5,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,372% годовых. Показатель для 30-летних бумаг понизился на 5,2 б.п., до 4,934%, для двухлетних бондов - на 2,3 б.п., до 3,857%.

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы минимальные пошлины на импорт товаров из Европейского союза составляли 15-20%.

Газета также написала, что еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович довольно пессимистично оценил ход переговоров в Вашингтоне, прошедших на минувшей неделе. Страны ЕС могут уже на этой неделе согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено.

Ранее Трамп заявлял, что тарифы в отношении стран, не достигших договоренностей с США, вступят в силу с 1 августа.

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